Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал, что думает о признании Владимира Федотова лучшим тренером РПЛ в июле.

Специалиста лучшим выбрали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ назвали лучшим Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Пусть эксперты РПЛ на здоровье себе выбирают, кого хотят. Я могу поприветствовать решение тех, кто назвал лучшим тренером Владимира Федотова, потому что он пришел в новую команду, которая в общем-то была разобрана. Много игроков ушло. Он проделал колоссальную работу, и мы ее видели.

Да, в первых товарищеских играх команды почти не было, а вот в чемпионате ЦСКА показал очень хорошую, убедительную игру. Поэтому я с удовольствием присоединяюсь к мнению людей, которые выбрали Федотова», — цитирует Михаила Герщковича «Спорт День за Днем».

После трех туров в РПЛ лидером таблицы является «Зенит», второе место занимает «Спартак», третье — ЦСКА. У всех команд по 7 очков.