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Сегодня, 15:20

Гершкович — о Федотове: «Он проделал колоссальную работу, и мы ее видели»

Михаил Гершкович прокомментировал признание Федотова лучшим тренером РПЛ в июле
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал, что думает о признании Владимира Федотова лучшим тренером РПЛ в июле.

Специалиста лучшим выбрали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ назвали лучшим Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Пусть эксперты РПЛ на здоровье себе выбирают, кого хотят. Я могу поприветствовать решение тех, кто назвал лучшим тренером Владимира Федотова, потому что он пришел в новую команду, которая в общем-то была разобрана. Много игроков ушло. Он проделал колоссальную работу, и мы ее видели.

Да, в первых товарищеских играх команды почти не было, а вот в чемпионате ЦСКА показал очень хорошую, убедительную игру. Поэтому я с удовольствием присоединяюсь к мнению людей, которые выбрали Федотова», — цитирует Михаила Герщковича «Спорт День за Днем».

После трех туров в РПЛ лидером таблицы является «Зенит», второе место занимает «Спартак», третье — ЦСКА. У всех команд по 7 очков.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Гершкович
2
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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