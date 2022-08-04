«Факел» продлил контракт с защитником Черовым
«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Василием Черовым.
Срок нового соглашения с 26-летним россиянином рассчитан до конца июня 2024 года.
Черов выступает за «Факел» с января 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 3 матчах воронежской команды и получил 1 желтую карточку.
Источник: https://t.me/pfcfakel/4177
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|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
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|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
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|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
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|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
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|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
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|1
|0
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|
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|0
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|2
|
13
|Локомотив
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|0
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|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
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|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
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Локомотив
|3
|1
|0
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