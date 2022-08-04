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Сегодня, 15:13

«Факел» продлил контракт с защитником Черовым

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Василием Черовым.

Срок нового соглашения с 26-летним россиянином рассчитан до конца июня 2024 года.

Черов выступает за «Факел» с января 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 3 матчах воронежской команды и получил 1 желтую карточку.

Источник: https://t.me/pfcfakel/4177
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Александр Черников

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