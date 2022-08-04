«Факел» продлил контракт с защитником Черовым

«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Василием Черовым.

Срок нового соглашения с 26-летним россиянином рассчитан до конца июня 2024 года.

Черов выступает за «Факел» с января 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 3 матчах воронежской команды и получил 1 желтую карточку.