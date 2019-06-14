ФСИН опровергла пропажу переданного Кокорину спортинвентаря

Управление ФСИН России по Москве опровергло заявление адвоката нападающего "Зенита" Александра Кокорина о пропаже инвентаря для тренажерного зала. Ранее адвокат футболисат Андрей Ромашов в интервью "СЭ" заявил, что 5 декабря родителя футболиста передали необходимое оборудование в следственный изолятор, но оно "куда-то затерялось" и до сих пор не нашлось.

"Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службы управления Сергея Цыганкова. По его словам, беговую дорожку в учреждение не передавали.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.