ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву на заседании по УДО

Представители Федеральной службы исполнения наказаний дали положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, подавшим ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает «МК». 6 сентября пройдет выездное заседание Алексеевского районного суда, который рассмотрит ходатайства бывших футболистов сборной России и брата Александра Кокорина Кирилла.

— Характеристика будет положительной, — сказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. — Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им увеличилось число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом. Так что главная их заслуга — пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный — мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.