«Фратрия» запустила акцию «За цирки без диких животных»
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» готовит к запуску благотворительный проект в защиту диких животных, угнетаемых в цирках и индустрии развлечений в целом, сообщает официальный сайт организации.
«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков.
Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку — это страх перед наказанием или голодом.
Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон.
Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!
Принять участие в спасении животных от живодеров мы приглашаем всех желающих! Вместе мы сможем избавиться от варварских и диких забав!» - говорится в сообщении.
Эта акция стала ответом на слова известного дрессировщика Эдгарда Запашного, который призывал жестко разбираться с болельщиками на трибунах, которые позволяют себе нецензурные кричалки и вызывающее поведение.
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Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2019/12/11/za_cirki_bez_dikikh_zhivotnykh/