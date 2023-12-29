Франко Камоцци: «Промес — лучший игрок «Спартака» в 2023 году»

Итальянский функционер Франко Камоцци назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году.

«Промес — лучший игрок «Спартака» в этом году. Без сомнений. Это лидер команды, с ним на поле «Спартак» выглядит намного увереннее», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В первой части сезона-2023/2024 Промес провел 21 матч в чемпионате и Кубке страны, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.