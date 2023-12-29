Франко Камоцци: «Промес — лучший игрок «Спартака» в 2023 году»
Итальянский функционер Франко Камоцци назвал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году.
«Промес — лучший игрок «Спартака» в этом году. Без сомнений. Это лидер команды, с ним на поле «Спартак» выглядит намного увереннее», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
В первой части сезона-2023/2024 Промес провел 21 матч в чемпионате и Кубке страны, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|
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|
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|9
|18-28
|19
|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
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|18
|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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