Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки одного уровня, оба являются хорошими нападающими»
Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением об игре форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Спартака» Александра Соболева в текущем сезоне.
«Чалов и Соболев — игроки одного уровня, оба являются хорошими нападающими. Каждый играет за счет своих сильных сторон. Мне нравятся оба футболиста», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
25-летний Чалов в этом сезоне забил 10 голов в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах, на счету 26-летнего Соболева — 5 голов в 14 играх за «Спартак».
Источник: РБ Спорт
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