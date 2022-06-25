У нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева родилась дочь
«Динамо» 25 июня сообщило, что в семье нападающего клуба Вячеслава Грулева случилось радостное событие.
«Сегодня у Славы родилась дочка! Поздравляем молодого папу с этим радостным событием, желаем крепкого здоровья маме и маленькой Мирославе!» — говорится в сообщении в социальных сетях.
23-летний Вячеслав Грулев является выпускником академии «Динамо». 4 марта 2018 года он дебютировал в премьер-лиге — в гостевом матче против «Уфы» (1:1).
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|20:00
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Динамо – Ростов
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