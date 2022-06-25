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У нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева родилась дочь

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» 25 июня сообщило, что в семье нападающего клуба Вячеслава Грулева случилось радостное событие.

«Сегодня у Славы родилась дочка! Поздравляем молодого папу с этим радостным событием, желаем крепкого здоровья маме и маленькой Мирославе!» — говорится в сообщении в социальных сетях.

23-летний Вячеслав Грулев является выпускником академии «Динамо». 4 марта 2018 года он дебютировал в премьер-лиге — в гостевом матче против «Уфы» (1:1).

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
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