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Сегодня, 10:08

Попов оценил игру «Ростова» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов рассказал, что думает об игре «Ростова» в текущем сезоне.

«Ростов» — очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин. Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», — цитирует Попова «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Ростов» занимает занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. В 10-м туре клуб дома примет «Урал», матч пройдет 29 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-e-tot-god-pokazy-vaet-chto-bez-penal-ti-rostov-nichego-ne-mozhet/
ФК Ростов
Алексей Попов
0
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Мостовой назвал команды, которые будут бороться с «Краснодаром» за первое место в РПЛ

Форвард «Локомотива» Сарвели ответил на вопрос о готовности завершить карьеру за 10 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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