Попов оценил игру «Ростова» в РПЛ

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов рассказал, что думает об игре «Ростова» в текущем сезоне.

«Ростов» — очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин. Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», — цитирует Попова «РБ Спорт».