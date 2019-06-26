Форвард "Левадии" Гандо Биала на просмотре в "Урале"

Нападающий "Левадия" Аиме Марселин Гандо Биала находится на просмотре в "Урале". Об этом сообщает официальный сайт эстонского клуба.
Сообщается, что футболист отправился с "Уралом" в Словению на тренировочный сбор, где примет участие в нескольких товарищеских матчах.
22-летний форвард в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Эстонии и забил семь мячей при восьми голевых передачах.
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