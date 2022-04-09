Руденко о победе «Химок» над ЦСКА: «Творим историю!»

Нападающий «Химок» Александр Руденко прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Эмоции просто переполняют! Творим историю! Я так понимаю, это первая победа «Химок» над ЦСКА. Это очень хорошо, поправляем положение в турнирной таблице. Очень рад.

Первый тайм получился тяжелым, ЦСКА взял мяч под контроль, мы оборонялись и пытались убегать в контратаки. После второго гола перед перерывом вышли на второй тайм заряженными, терять было нечего, а очки нужны. Мы побежали вперед и добились серьезной победы», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Руденко.

Руденко сделал дубль в матче с армейцами и был признан лучшим футболистом встречи. Голы в ворота красно-синих стали для 23-летнего россиянина первыми в составе «Химок».