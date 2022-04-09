В «Химках» рассказали, почему Мирзов пропустил матч против ЦСКА

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов пропустил матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

«Мирзов бойкотировал матч из-за Садыгова? Нет, у него небольшое повреждение.

Как отреагировал отец Садыгова на гол сына? Отцы всегда рады», — сказал Габулов.

Ранее сообщалось, что у ряда игроков подмосковного клуба есть конфликт с главным тренером Сергеем Юраном. Однако в клубе эту информацию опровергли.