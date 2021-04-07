«Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче молодежного первенства
13:15
«Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 20-го тура молодежного первенства — 1:1.
В составе екатеринбуржцев забил полузащитник Дмитрий Маковский, у туляков отличился защитник Никита Глойдман.
«Урал» идет на седьмой строчке турнирной таблицы группы вылета молодежного первенства с 16 очками в 20 матчах, «Арсенал» занимает третье место с 22 очками в 22 играх.
Молодежные команды
20-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:1 (0:0)
Голы: Маковский, 57 (1:0). Глойдман, 87 (1:1).
Судья: Цурков (Москва).
7 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия».
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