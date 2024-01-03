Форвард ЦСКА Чалов рассказал, в чем стал лучше за 2023 год

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что в нем изменилось в 2023 году. Он отметил, что стал инициативнее и прибавил в индивидуальных особенностях.

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году. Форвард забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в этом году, совершив 24 результативных действия.