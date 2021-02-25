Таски считает Промеса важным фактором для «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал «СЭ» переход голландца Квинси Промеса в столичный клуб.

24 февраля, в среду, «Спартак» и «Аякс» объявили о переходе 29-летнего футболиста из амстердамского клуба в московский.

«Думаю, Квинси — большой трансфер для «Спартака». Он отлично знает и клуб, и лигу. Все прекрасно помнят, сколько он забил голов и отдал результативных передач в свой первый приход в «Спартак». Так что, если Квинси в хорошей форме и готов играть, он будет важным фактором для клуба в борьбе за чемпионство», — сказал Таски.

Таски перешел в «Спартак» в 2013 году, однако дебютировать за красно-белых смог лишь в весной 2014-го. В январе 2018-го года он был арендован «Баварией», а по окончании сезона завершился и его контракт со «Спартаком», который немец покинул свободным агентом. В 2017 году Таски вместе с Промесом стал чемпионом России.

(Артем Калинин)