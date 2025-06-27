Фомин заявил, что игроки «Динамо» работают с большим желанием под руководством Карпина

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о работе с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Я не помню, как узнал, что Валерий Георгиевич возглавит «Динамо». А так привыкаем, все работают с большим желанием и оптимизмом. Готовимся к сезону. Пока не было решения по капитану, лучше спросить у него. Задача в виде титула? Задача есть, нужно все делать для этого, стремиться к этому», — цитирует Фомина ТАСС.

Бело-голубые объявили о назначении Карпина 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной России.