«Фламенго» вернет Педро Рошу в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Педро Роша после аренды во «Фламенго» вернется в московский клуб, информирует UOL. Как отмечается, в Бразилии не хотят продлевать арендное соглашение с 26-летним форвардом.

«Фламенго» хочет сократить расхода из-за вылета из Кубка Либертадорес и сохранить полузащитника Тьяго Майю и форварда Педро, также взятых в аренду.

В этом сезоне Роша провел 7 матчей за «Фламенго», в которых сделал одну результативную передачу. Его аренда в бразильском клубе рассчитана до конца текущего года.