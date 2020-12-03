«Фламенго» вернет Педро Рошу в «Спартак»
13:47
Нападающий «Спартака» Педро Роша после аренды во «Фламенго» вернется в московский клуб, информирует UOL. Как отмечается, в Бразилии не хотят продлевать арендное соглашение с 26-летним форвардом.
«Фламенго» хочет сократить расхода из-за вылета из Кубка Либертадорес и сохранить полузащитника Тьяго Майю и форварда Педро, также взятых в аренду.
В этом сезоне Роша провел 7 матчей за «Фламенго», в которых сделал одну результативную передачу. Его аренда в бразильском клубе рассчитана до конца текущего года.
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