В «Спартаке» не планируют продавать Ларссона зимой

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной продаже форварда Джордана Ларссона в зимнее трансферное окно. Ранее об этом сообщал шведский портал Sportbladet.

«Не планируем продавать Ларссона», — сказал Зеленов «СЭ».

Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «Норчепинга». В сезоне-2021/22 форвард провел 14 матчей за красно-белых, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 14 миллионов евро.