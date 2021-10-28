В «Спартаке» не планируют продавать Ларссона зимой
12:52
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной продаже форварда Джордана Ларссона в зимнее трансферное окно. Ранее об этом сообщал шведский портал Sportbladet.
«Не планируем продавать Ларссона», — сказал Зеленов «СЭ».
Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «Норчепинга». В сезоне-2021/22 форвард провел 14 матчей за красно-белых, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 14 миллионов евро.
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