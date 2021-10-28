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Арутюнянц: «Основная причина неудач «Ростова» — психология»

Президент «Ростова» прокомментировал неудачное выступление клуба
18:53
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о причинах неудачного выступления клуба.

«Первое — это психология. Это основная причина. И большое количество травм. Если посмотреть работу академии и молодежного состава, то там мы работаем над психологией. Все там понятно. В первой команде основной вопрос — это психология. Психология игроков. Я два года назад говорил, что главное — это сбалансированный состав. Мы ошибались», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.

«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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