Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о причинах неудачного выступления клуба.

«Первое — это психология. Это основная причина. И большое количество травм. Если посмотреть работу академии и молодежного состава, то там мы работаем над психологией. Все там понятно. В первой команде основной вопрос — это психология. Психология игроков. Я два года назад говорил, что главное — это сбалансированный состав. Мы ошибались», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.

«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.