Арутюнянц: «Основная причина неудач «Ростова» — психология»
Президент «Ростова» прокомментировал неудачное выступление клуба
18:53
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о причинах неудачного выступления клуба.
«Первое — это психология. Это основная причина. И большое количество травм. Если посмотреть работу академии и молодежного состава, то там мы работаем над психологией. Все там понятно. В первой команде основной вопрос — это психология. Психология игроков. Я два года назад говорил, что главное — это сбалансированный состав. Мы ошибались», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.
«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.
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