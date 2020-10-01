Фернанду заявил, что помогает своему водителю, попавшему в тюрьму в России

Экс-полузащитник «Спартака» Фернанду в очередной раз заявил, что помогает своему экс-водителю Робсону Оливейре выйти на свободу. В марте 2019 года работавший на игрока 46-летний бразилец был обвинен в провозе в Россию запрещенных средств.

Оливейра был задержан в московском аэропорту. Ему грозит длительный тюремный срок. Сам водитель рассказывал, что должен был передать лекарства для Фернанду и его подруги, заявляя, что не знал о наличии запрещенных веществ в чемодане, который он должен был передать.

«Добрый вечер всем. Ниже представлена серия фотографий с моими разъяснениями по вопросу, касающимся Робсона, и документами, подтверждающими, что он получил мою помощь», — написал Фернанду в Instagram.

«Я никогда не отказывался сделать то, что меня попросили сделать, чтобы помочь Робсону доказать свою невиновность. Однако до сих пор ни одна из наших попыток не была принята российским правосудием. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь Робсону доказать свою невиновность, но вопрос чрезвычайно сложен и требует участия, большей силы, в случае правительства Бразилии. Я пытался напрямую связаться с депутатами, сенаторами, но безуспешно. Поэтому я приглашаю вас написать в социальные сети президента Болсонару и другим бразильским властаям, прося их эффективно вмешаться в дело Робсона. Мы собираемся направить нашу энергию на то, чтобы этот вопрос был рассмотрен Конгрессом, и это единственное, что действительно может помочь проблеме развиваться в позитивном направлении.

Надеюсь, я дал вам понять, что это было ужасное несчастье, которое не было вызвано злобой или простым желанием причинить кому-то вред. Прошу вас, когда говорите или пишите на эту тему, также упоминайте, что сделал я, чтобы помочь, не опускайте эту информацию. Здесь, в Китае, работая и живя своей жизнью, никоим образом не означает, что я мало обращаю внимания на то, через что проходит Робсон. Всегда думаю об этом с большой грустью. У меня не будет покоя, пока он не вернется домой, в безопасности, со своей семьей", — говорится в тексте.

Также к посту прикреплены снимки чеков, якобы подтверждающих получение первого денежного перевода для Робсона на покупку всего, что ему нужно в тюрьме, а также оплату адвоката для защиты.