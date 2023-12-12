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Гаджиев считает, что «Динамо» надо добавить в агрессии и контроле мяча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какие задачи стоят перед командой в межсезонье и чего он ждет от нее во второй части чемпионата Первой лиги.

«Конкуренция в Первой лиге очень высокая, ряд клубов ставят своей задачей выход в РПЛ. Наша команда продвинулась. Но даже самая «продвинутая» команда имеет проблемы, не может выступать ровно — это мы видим даже на примере лучших клубов РПЛ. Всем есть, куда добавлять, «Динамо» в том числе. Эти темы обсуждали. Понимаем, что нам надо добавить в надежности, контроле мяча, агрессии и в целом нужно лучше играть в атаке. Отдельные позиции нуждаются в укреплении — над этим тоже работаем. Это такая обычная, штатная для клуба работа. Цель любой команды — достигнуть максимального результата. Это, на мой взгляд, главная мотивация в профессиональном спорте, он на этом стоит. Каждый спортсмен должен стараться дотянуться до потолка своих возможностей, как и каждая команда», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-dinamo-nado-dobavit-v-agressii-i-kontrole-myacha/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Виктор Александров

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