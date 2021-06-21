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Федун заявил, что «Спартак» продолжает терпеть убытки в период пандемии

17:00
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московский футбольный клуб «Спартак» продолжает терпеть убытки в связи с антиковидными ограничениями.

Об этом заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

«К сожалению, футбольные клубы Российской премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса, — написал Федун. — Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне».

В понедельник московские клубы «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА обратились к Собянину и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50%.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11705123

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