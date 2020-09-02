«Федун сравнивал его по значимости для «Спартака» с Промесом». Томас Цорн назвал подробности трансфера Тила

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал приобретение полузащитника Гуса Тила прошлым летом.

— Федун говорил, что Тил — его кандидатура, но у нас среди журналистов и инсайдеров есть мнения, что именно вы каким-то образом увеличили за него цену. Можете рассказать всю историю этого трансфера?

— Ни в одной из состоявшихся сделок я не ухудшил условия для «Спартака». Представлял интересы клуба, ни один трансфер не заинтересовал бы меня, если он был бы хуже для клуба. Так что про Тила — вброс. Любая подобная информация про увеличение стоимости — неправда, потому что я сам активно участвовал в переговорах и старался совершить покупки и продажи на лучших условиях для «Спартака».

И еще о Гусе. Мы тогда искали перспективную «десятку» под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в голландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям. На тот момент АЗ не хотел его ни в коем случае продавать, у Алкмара лежало предложение на 14 с половиной миллионов из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.

По-прежнему полагаю, что у Тила огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному. Например, Ларссон и Крал довольно быстро ее прошли, у Тила все дольше происходит. Хотя при схеме 4-2-3-1, когда играли с «Ахматом» и «Крыльями» в начале прошлого сезона, Гус блистал и показывал хороший футбол. Так что качества у него есть.

— Так это Федун настоял на его трансфере?

— Леонид Арнольдович его поддерживал, был крепко «за», он видел и видит в нем большой потенциал. Сравнивал его по значимости для «Спартака» с Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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