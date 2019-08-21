Федун считает, что Шюррле станет одним из самых удачных приобретений «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу трансфера полузащитника Андре Шюррле. Он считает, что немец станет одним из самых удачных приобретений красно-белых.

— Шюррле с ходу стал лидером команды. Вы с самого начала верили в этот трансфер? Кто был инициатором приобретения немца?

— Томас (Цорн, гендиректор клуба. — Прим «СЭ»). Я был на финале ЧМ-2014 в Рио, и Шюррле мне запомнился еще тогда. В «Челси» же ему мешали травмы. Такое бывает. Но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге — это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений.

— В какую сумму обошлась аренда Шюррле? И сколько еще нужно заплатить, чтобы его выкупить?

— Конкретные суммы назвать не могу. Цифры значительно меньше, чем те, которые фигурируют в различных источниках. Они вполне приемлемые. Думаю, Андреа станет одним из самых удачных приобретений «Спартака».

— Шюррле способен превзойти Халка и Промеса, оставить больший след в истории российских чемпионатов?

— Это разные исполнители. Халк все-таки приходил более молодым и выступал за другую команду.

— Я имею в виду по значимости.

— Увидим. Давайте сейчас не спешить петь дифирамбы даже такому опытному футболисту. По крайней мере это чемпион мира. Халк таковым не являлся. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь