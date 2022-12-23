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Форвард «Урала» Влут — о любимой команде: «Я родом из Эйндховена, так что выбор очевиден»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о своей любимой команде на родине.

«Я родом из Эйндховена, так что выбор очевиден — ПСВ. В девять лет поступил в академию. Как отношусь к непримиримым соперникам ПСВ — «Аяксу»? Многие игроки ПСВ переходили в «Аякс», но для меня это невозможно. Всю жизнь частью только одного клуба — ПСВ. Для меня никого в Нидерландах больше нет», — приводит слова Влута Sport24.

Влут перешел в «Урал» в сентябре этого года, подписав контракт с клубом до конца сезона-2023/24. В этом сезоне голландец провел 8 матчей за «Урал», отметившись 2 голами.

Источник: Sport24
ФК Аякс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Урал
Рай Влут
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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