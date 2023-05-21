Федотов впервые за пять лет проиграл «Спартаку»

Поражение в главном московском дерби (1:2) стало для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова вторым в матчах против «Спартака». В июле 2018 года специалист проиграл красно-белым с «Оренбургом», для которого тот матч был первым после возвращения в премьер-лигу. В последующих восьми встречах команды Федотова одержали шесть побед при двух ничьих.

Все матчи Владимира Федотова против «Спартака»

Дата Клуб Федотова Тренер «Спартака» Город Счет Голы 28.07.2018 Оренбург Массимо Каррера Москва 0:1 Жиго 26.05.2019 Оренбург Олег Кононов Оренбург 2:0 Рикарду Алвеш, Кулишев 29.09.2019 Оренбург Олег Кононов Москва 2:1 Малых, Деспотович — Мельгарехо 11.07.2020 Сочи Доменико Тедеско Сочи 1:0 Маслов, в свои ворота 09.08.2020 Сочи Доменико Тедеско Москва 2:2 Полоз, Нобоа — Соболев, Ларссон 12.12.2020 Сочи Доменико Тедеско Сочи 1:0 Нобоа 26.08.2021 Сочи Руй Витория Москва 2:1 Барсов, Юсупов — Зобнин 13.12.2021 Сочи Руй Витория Сочи 3:0 Нобоа, Попов, Юсупов 16.10.2022 ЦСКА Гильермо Абаскаль Москва 2:2 Чалов-2 — Зиньковский, Соболев 21.05.2023 ЦСКА Гильермо Абаскаль Москва 1:2 Медина — Промес-2

Итого: +6=2-2, мячи 16-9.