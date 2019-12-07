Федотов рассказал о сложностях при подготовке к матчу с «Тамбовом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 19-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— К сожалению, пропустили прошлый матч против «Сочи». Это минус, — сказал Федотов в интервью «Матч Премьер». — У нас на одну игру меньше. Могли взять очки. Но это все условности. Случился форс-мажор — вынужденная пауза. Но мы провели двусторонний матч, получили полную нагрузку и начали готовиться к «Тамбову».

Игра покажет, кому этот простой был в плюс, а кому — в минус. Еще был сложный процесс подготовки. Было и холодно и снег. Ноги замерзают моментально. Были определенные сложности в подготовке.

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