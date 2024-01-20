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Сегодня, 13:25

Федотов ответил на критику о малом задействовании молодежи в основе ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби ответил на критику болельщиков по поводу малого задействования молодых игроков красно-синих в основном составе команды.

— Давайте вспомним молодежное первенство раньше: это было U21. ЦСКА всегда ставил серьезные задачи — борьба за пьедестал, за трофеи. В прошлом году у нас в составе было много семнадцатилетних футболистов. Они — хорошие мальчики, но им еще предстоит большой и трудный путь становления как мастеров и профессионалов. Разрыв между молодежной командой и основной слишком велик. Мы делаем все постепенно, по мере созревания игроков. Мухин вот по-вашему — молодой футболист? Аббос — молодой футболист? Келвен?

— Вы к тому, что если футболист готов к основе, то он играет?

— А бывает по-другому? Мы общались с тренерами второй лиги, где есть лимит. Если молодой раз за разом в пяти подряд матчах делает результативные ошибки... Хотя, он должен играть — у них лимит. Но с тренера же все равно спросят. А это вторая лига, в РПЛ же более серьезные задачи.

— В числе тех, кто мало выходит на поле, называют Рядно, Глебова, Кисляка, Лукина, Арбузова (перешел в «Балтику»), Ермакова.

— Если брать статистику, то мы — вторая команда в лиге по количеству игрового времени у футболистов до 19 лет и третья команда — по сыгранным минутам у ребят в возрасте до 21 года.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.

Данил Круговой, Владимир Федотов. «Трансфер Кругового — не тот случай, чтобы создавать конфронтацию с «Зенитом». Интервью Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Федотов объяснил причины промежуточного восьмого места ЦСКА в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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