Федотов ответил на критику о малом задействовании молодежи в основе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби ответил на критику болельщиков по поводу малого задействования молодых игроков красно-синих в основном составе команды.

— Давайте вспомним молодежное первенство раньше: это было U21. ЦСКА всегда ставил серьезные задачи — борьба за пьедестал, за трофеи. В прошлом году у нас в составе было много семнадцатилетних футболистов. Они — хорошие мальчики, но им еще предстоит большой и трудный путь становления как мастеров и профессионалов. Разрыв между молодежной командой и основной слишком велик. Мы делаем все постепенно, по мере созревания игроков. Мухин вот по-вашему — молодой футболист? Аббос — молодой футболист? Келвен?

— Вы к тому, что если футболист готов к основе, то он играет?

— А бывает по-другому? Мы общались с тренерами второй лиги, где есть лимит. Если молодой раз за разом в пяти подряд матчах делает результативные ошибки... Хотя, он должен играть — у них лимит. Но с тренера же все равно спросят. А это вторая лига, в РПЛ же более серьезные задачи.

— В числе тех, кто мало выходит на поле, называют Рядно, Глебова, Кисляка, Лукина, Арбузова (перешел в «Балтику»), Ермакова.

— Если брать статистику, то мы — вторая команда в лиге по количеству игрового времени у футболистов до 19 лет и третья команда — по сыгранным минутам у ребят в возрасте до 21 года.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.