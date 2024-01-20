Федотов объяснил причины промежуточного восьмого места ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби объяснил причины не слишком удачной для команды первой части сезона.

«Никогда не бывает одной составляющей. После тяжелого сезона летом у нас не все начали своевременно тренироваться. У некоторых были повреждения, которые не успели залечить. Прошлый сезон многие заканчивали на уколах. Нам просто не хватило времени для восстановления.

Те же Мойзес и Обляков влились практически без подготовки. Футбол — командный вид спорта. Если все одинаково хорошо готовы, команда дает результат. Было и много позитивного, были хорошие отрезки. К сожалению, в некоторых матчах мы теряли очки в добавленное время. Отрезок несбалансированный. Сказались и травмы Дивеева, Мухина... Нам не хватило плотности состава», — сказал Федотов.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 армейцы занимают восьмое место в таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.