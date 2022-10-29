Нагорных считает, что судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА отработало правильно
Председателя совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал судейство в матче с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
— Что можете сказать по судейству? Сегодня была такая высокая планка.
— По-моему, судейство сегодня отработало правильно.
— Были уже переговоры с Юрием Павловичем Семиным?
— Будет информация, мы дадим.
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|
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|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
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|Спартак
|14
|9
|2
|3
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|29
|
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|7
|5
|3
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|26
|
6
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|7
|3
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|
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|7
|2
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|
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|14
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|2
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|
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|1
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|5
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|12
|
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|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
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|15
|2
|3
|10
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|9
|
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
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|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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