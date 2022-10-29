Нагорных считает, что судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА отработало правильно

Председателя совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал судейство в матче с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

— Что можете сказать по судейству? Сегодня была такая высокая планка.

— По-моему, судейство сегодня отработало правильно.

— Были уже переговоры с Юрием Павловичем Семиным?

— Будет информация, мы дадим.