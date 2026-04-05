Сперцян — после победе над «Ахматом»: «Уже готовимся ко встрече с москвичами»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал пост в Telegram-канале после победы над «Ахматом» в 23-м туре чемпионата России.

Матч команд прошел 4 апреля на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершился со счетом 1:0 в пользу «быков». Автором единственного гола стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.

«Тяжелый матч и такая важная победа вчера в Грозном! Спасибо всем за поддержку! А мы уже готовимся ко встрече с москвичами», — написал Сперцян.

8 апреля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в столице России.

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