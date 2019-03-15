Федор Смолов: "Не могу представить свою жизнь без колы"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее.

11. Сколько времени вам нужно утром на сборы перед выходом из дома?

– Ставлю будильник за полчаса до выхода, но учитываю, что могу еще немного поваляться. В среднем 15-20 минут хватает.

12. Вещь, без которой вы никогда не выходите из дома?

– Наручные часы.

13. На что у вас не хватает времени?

– Сложный вопрос – потому что время можно найти на все, если не лениться. Но ввиду профессии не хватает времени на путешествия. А мне это очень нравится. Хочется смотреть новые страны, города, открывать что-то новое для себя.

14. Самая бесполезная вещь у вас дома?

– Телевизор.

15. Без чего вы не можете представить свою жизнь?

– Из материальных предметов? Без "колы"!

16. Самая надоедливая вещь на свете?

– Будильник.

17. Три качества, которые вы бы в себе изменили?

– Хотел бы быть менее эмоциональным – сейчас работаю над этим. Второе – больше терпения. И побороть лень.

18. Три ваших главных качества как человека?

– Добрый, веселый, отзывчивый.