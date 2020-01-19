Федор Щербаченко: «У Евсеева получится в российском топ-клубе»

Известный футбольный специалист Федор Щербаченко отдает должное работе Вадима Евсеева в «Уфе». После первой части сезона команда с 25 очками занимает седьмое место в премьер-лиге.

— Седьмое место «Уфы» Евсеева по итогам первой части сезона — однозначно очень хороший результат, — подчеркнул Щербаченко. — И это при том, что у Вадима пока еще небольшой опыт работы в премьер-лиге. Он три месяца тренировал «Амкар», а потом принял «Уфу». Думаю, что в отличие от многих тренеров более статусных команд РПЛ, в первой части сезона Евсеев выступил более чем достойно.

Нужно несколько слов сказать о становлении Евсеева как тренера. По большому счету, он начинал в Иваново. Если ничего не путаю, в 10 играх одержал 9 побед при одной ничьей. И Шамиль Газизов тогда уже поставил для себя галочку напротив фамилии этого специалиста.

Не слишком успешный этап в Хабаровске по очкам не должен никого вводить в заблуждение. Дело в том, что команда при Вадиме очень сильно менялась. Евсеев вытаскивал ее из болота.

Многие удивились, что его тогда пригласили в «Уфу», но не я. Генеральный директор башкирского клуба Газизов всегда ищет нестандартных тренеров со своим взглядом на футбол. И в очередной раз Шамиль Камилович попал в десятку.

Сначала Евсеев играл в четыре защитника. Но потом понял, что нужно перестраиваться. Вадим решил поменять игру уфимцев после поражение от Тулы (0:1). Кстати, даже поговаривали, что Евсеев тогда мог покинуть свой пост. Но мудрость Газизова заключается в том, что он понял: Евсеев способен управлять командой и у него есть аргументы для исправления ситуации.

В итоге новая тактическая схема с тремя центральными защитниками стала давать результат. В принципе, при такой модели игры команда нечасто действует зрелищно, зато добивается нужного результата. Вадим угадал с тактикой исходя из имеющегося материала, квалификации подопечных. Как результат — победы «Уфы» над лидерами. На сегодняшний день у Евсеева получается то, что не удается многим старожилам нашего чемпионата в плане промежуточного места.

Евсеева критикуют за то, что у него не слишком привлекательный образ в прессе? Я бы так не сказал. Во-первых, общение с журналистами не влияет на результат. А во-вторых, я сам заметил, что Вадим меняется. Не вижу, чтобы он как-то грубил журналистам. Сейчас его флеш-интервью чуть ли не самые ожидаемые события после тура. Вадим Валентинович стал гораздо сдержаннее, у него очень остроумная подача. Одним словом, жжет (смеется). Евсеев готов говорить на те темы, которые многие стараются обходить стороной. В общем, его точка зрения вызывает интерес. Знаю многих людей, которые даже не посмотрев саму игру, потом ищут в интернете ссылки на слова Евсеева после матчей.

В футбольном плане Евсеев прогрессирует. И это не пустые слова. У меня есть данные по физической готовности «Уфы». Вижу, что Вадим по ходу игры не боится менять тактику, его замены нередко здорово срабатывают. То есть это не прямолинейный, а довольно гибкий специалист. Опять же — не хочу, чтобы мои слова выглядели какими-то далекими от жизни. Поверьте, я плотно слежу за премьер-лигой, общаюсь с коллегами, у самого был вариант оказаться в тренерском штабе «Динамо» при Дмитрии Хохлове. Принимал участие в подготовке к игре как раз с «Уфой»

Козырь Евсеева заключается еще и в том, что он пользуется непререкаемым авторитетом в команде. Даже те, кто не проходит в состав, не ропщет. Все с уважением воспринимают тренерские решения. Никаких конфликтов в «Уфе» нет. Более того, насколько я знаю, Евсеев был не против того, чтобы Слай покинул клуб, потому что сам футболист решил, что перерос «Уфу». Вадим посчитал, что Игбун может стать бомбой замедленного действия, зачем ему такой игрок, который не особо хочет находиться в «Уфе»? Очень здравое рассуждение. Жизнь показала, что «Уфа» особо ничего не потеряла после ухода форварда. Нападение башкирцев стало более командным.

Опыт говорит о том, что из таких команд, как «Уфа «и «Амкар», тренеры нередко уходят на повышение. Гончаренко, Семак, Божович, Гаджиев, Рахимов. Правда, не у всех потом получилось в топовых клубах. Но вот в Евсеева я уверен. Это уже сформировавшийся специалист с гибким тактическим арсеналом. Более того, как к человеку к нему нет никаких вопросов у подопечных. Он умеет брать удар на себя. Это я слышал и от ребят в команде. На мой взгляд, сейчас это самый перспективный и прогрессирующий тренер РПЛ.

Мне в нем нравится еще одна черта. Он никогда не комментирует трансферные дела своего клуба — мол, «мне привезли не того игрока или хотел усилить другие позиции и так далее». В «Уфе» таких скандалов никогда не возникает. Все четко, решается спокойно на внутреннем уровне. В более статусной команде, уверен, Евсеев покажет более зрелищный футбол. Почему? Вадим поиграл еще в том, классическом «Спартаке», который демонстрировал привлекательную игру.