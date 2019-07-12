Федор Кудряшов перешел в "Сочи"

Как ранее сообщал "СЭ", защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает Twitter клуба.

Футболист выступал в России за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и "Рубин". Весеннюю часть сезона-2018/19 защитник провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир". В сборной России участник чемпионата мира-2018 сыграл 30 матчей и забил один гол.

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