Федор Чалов: «Мы все равно играли лучше «Урала»

Форвард ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1). Армейцы ушли от поражения в добавленное время.

— Очень неоднозначная играли, — заявил Чалов. — Могли и выиграть, и проиграть. Нужно улучшать игру во всех компонентах. Нужно забыть этот матч и готовиться к следующему.

— Проблемы в завершении атаки или глубже?

— Наверное, чуть глубже. Многое не получалось. В целом создали недостаточно моментов. Было много подходов к воротам., но не хватало последнего паса или удара. Нужно расслабиться, забыть эту встречу и готовиться к «Спартаку».

— Против команд, которые низко встречают, ЦСКА играть тяжело?

— Да. На сборах играем с командами, которые играют атака на атаку. Здесь встречаемся в основном с оборонительными командами. Мы все равно играли лучше «Урала». Такие игры должны доводить до победы.

— Легче пошло, если бы первыми забили?

— Да, конечно (улыбается), но сослагательного наклонения не бывает.

— Какие ожидания перед дерби со «Спартаком»?

— Не хочу загадывать. Посмотрим, как они сыграют и будем непосредственно готовиться.

— Кто выиграет сегодня — «Динамо» или «Спартак»?

— Будем поддерживать «Динамо» (улыбается). (Евгений Белоусов)