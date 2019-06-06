Федор Чалов – лучший игрок ЦСКА в мае

Болельщики ЦСКА признали нападающего Федора Чалова лучшим игроком клуба в мае. По итогам голосования болельщиков он набрал 53 процента голосов. На второй позиции Марио Фернандес, третий – Иван Обляков.

В четырех майских матчах на счету Чалова три гола – дубль в ворота "Крыльев Советов", также он забил"Ахмату". Ранее появилась информация об интересе к Федору со стороны "Арсенала" и еще ряда европейских клубов.

В сезоне 2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард стал лучшим бомбардиром российской премьер-лиги, забив 15 голов в 30 встречах.