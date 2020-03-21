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Федор Чалов: «ЦСКА для меня — родной клуб и второй дом»

13:10
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал на несостоявшийся отъезд в «Кристал Пэлас» и как это сказалось на его результативности. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Чалов принял участие в 22 матчах за ЦСКА, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативных передачи, но также не реализовал 3 пенальти.

— Я считаю, что ничего не поменялось. Внутри даже ничего не изменилось, — рассказал Чалов в интервью Youtube-каналу комментатора Нобеля Арустамяна. — Кто-то думает, что я обижаюсь, но это не так.

ЦСКА для меня — родной клуб и второй дом. Не хочется пафосных слов, но это правда. Я в системе клуба с 8 лет. Они меня воспитали, сделали все для меня. Так что хочется как-то отблагодарить клуб.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g

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