Файзуллаев считает топовым переход узбекистанского футболиста Хусанова в «Манчестер Сити»

Узбекистанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о переходе защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«Конечно, видел, как Абдукодир Хусанов дебютировал за «Манчестер Сити». Мы с ним списывались, смотрю каждую его игру. Его переход в «Манчестер Сити» — топ», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Хусанов перешел в английский клуб из «Ланса» в январе 2025 года. В составе команды он провел 7 матчей, забив 1 мяч.