Файзуллаев считает топовым переход узбекистанского футболиста Хусанова в «Манчестер Сити»
Узбекистанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о переходе защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».
«Конечно, видел, как Абдукодир Хусанов дебютировал за «Манчестер Сити». Мы с ним списывались, смотрю каждую его игру. Его переход в «Манчестер Сити» — топ», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.
Хусанов перешел в английский клуб из «Ланса» в январе 2025 года. В составе команды он провел 7 матчей, забив 1 мяч.
Источник: ТАСС
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|
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|1
|2
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|17.10
|14:00
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|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|19:30
|Родина – Оренбург
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Александр Соболев
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Педро
Зенит
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Маркиньос
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Крылья Советов, ЦСКА
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|Ж
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