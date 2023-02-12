Фассон по-прежнему занимается по индивидуальной программе в «Локомотиве»

Футболист московского «Локомотива» Лукас Фассон начал третий учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби по индивидуальной программе под наблюдением медицинского штаба, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, У Фассона выявлена травма крестообразной связки колена, из-за которой он не играет с лета 2022 года. Бразилец стал игроком железнодорожников летом 2022 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе», и успел принять участие лишь в двух матчах.

«Локомотив» после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 14-е место с 13 очками.