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Сегодня, 17:40

Президент «Велеса» сообщил, что нападающий «Ростова» Артем Нтумба находится на просмотре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил, что нападающий «Ростова» Артем Нтумба находится в его команде на просмотре.

«Артем действительно находится в расположении «Велеса», сегодня принимал участие в матче. Пока он находится на просмотре, поэтому мы не готовы говорить, будем ли подписывать с ним контракт», — приводит слова Шиленкова «Чемпионат».

19-летний Нтумба в 10 матчах нынешнего сезона за основную и молодёжные команды «Ростова» провел на поле 283 минуты, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

«Велес» набрал 20 очков в 20 матчах Первой Лиги и занимает в турнирной таблице 14-е место.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4994185-prezident-velesa-soobschil-chto-napadayuschij-rostova-artyom-ntumba-nahoditsya-na-prosmotre.html
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