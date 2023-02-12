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Сегодня, 17:20

Малуда назвал Жиркова легендой российского футбола

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Юрий Жирков и Флоран Малуда празднуют гол в ворота &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» высказался о своем бывшем одноклубнике, защитнике Юрии Жиркове.

«Юрий очень скромный. Приятно снова встретить старого друга. Помню, когда мы играли вместе в «Челси». Я следил за ним и позднее. Жирков — легенда российского футбола. Немного непривычно встречаться на такого рода турнирах. Поэтому всегда приятно приезжать сюда. Я несколько раз приезжал в Москву. Мне нравится, как они сохраняют дружеские взаимоотношения, играют вместе. Это классно», — сказал Малуда «СЭ».

В составе «Челси» Жирков стал чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда

Флоран Малуда
Юрий Жирков
ФК Челси
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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