Малуда назвал Жиркова легендой российского футбола

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» высказался о своем бывшем одноклубнике, защитнике Юрии Жиркове.

«Юрий очень скромный. Приятно снова встретить старого друга. Помню, когда мы играли вместе в «Челси». Я следил за ним и позднее. Жирков — легенда российского футбола. Немного непривычно встречаться на такого рода турнирах. Поэтому всегда приятно приезжать сюда. Я несколько раз приезжал в Москву. Мне нравится, как они сохраняют дружеские взаимоотношения, играют вместе. Это классно», — сказал Малуда «СЭ».

В составе «Челси» Жирков стал чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны.