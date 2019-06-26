23:14 26 июня | Футбол — РПЛ

Фарфан отправится в Барселону в сопровождении врача "Локомотива"

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"Локомотив" опубликовал новую информацию о нападающем команде Джефферсоне Фарфане, который получил травму, выступая за сборную Перу на Кубке Америки.

- В начале следующей недели Джефферсон Фарфан прибудет в Барселону, где в одной из клиник в сопровождении нашего доктора будет принято решение о дальнейшей тактике лечения, - говорится в сообщении клубного Твиттера.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо", забил девять мячей и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что он может пропустить 6-8 месяцев из-за травмы.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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