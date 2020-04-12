Фарфан назвал шуткой свое высказывание о снижении зарплат

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свои слова о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса. Речь идет о снижении на сумму порядка 40 процентов. Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

— К сожалению, фраза, которую я произнес в эфире со своим другом Роберто Газасолой, была неправильно истолкована, — цитирует Фарфана «Чемпионат». — Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо.

По данным на полночь с 11 на 12 апреля в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, всего в России зарегистрированы 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.