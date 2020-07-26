Фарфан намерен продолжать карьеру. Футболист ждет разрешения ситуации с «Локомотивом»

Нападающий Джефферсон Фарфан не намерен завершать карьеру этим летом. У 35-летнего перуанца истек срок контракта с «Локомотивом».

— Я чувствую, что еще могу приносить пользу на футбольном поле, — цитирует Фарфана Libero. — Настроен позитивно. Жду нового вызова в карьере.

Ранее появлялась информация, что московский клуб не станет предлагать футболисту новый контракт.

Фарфан восстанавливался от тяжелой травмы колена на протяжении года, пропустив практически весь сезон-2019/20. Перуанец восстановился от повреждения в начале июля и принял участие в двух матчах «Локомотива», проведя на поле в сумме 41 минуту и забив один гол.