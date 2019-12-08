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Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

19:18

Во время матча 18-го тура чемпионата России против «Ростова» фанаты «Спартака» вывесили баннеры о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе и дрессировщике Эдгарде Запашном.

Ранее Запашный осудил оскорбления Дзюбы и заявил следующее: «Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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