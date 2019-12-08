Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном
19:18
Во время матча 18-го тура чемпионата России против «Ростова» фанаты «Спартака» вывесили баннеры о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе и дрессировщике Эдгарде Запашном.
#СпартакРостов «Контракт Дзюбы = 15 суток». Баннер на трибуне фанатов «Спартака» pic.twitter.com/irvZH2or7W— СЭ Спартак (@spartak_se) December 8, 2019
Ранее Запашный осудил оскорбления Дзюбы и заявил следующее: «Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».
December 8, 2019
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