Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

Во время матча 18-го тура чемпионата России против «Ростова» фанаты «Спартака» вывесили баннеры о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе и дрессировщике Эдгарде Запашном.

#СпартакРостов «Контракт Дзюбы = 15 суток». Баннер на трибуне фанатов «Спартака» pic.twitter.com/irvZH2or7W — СЭ Спартак (@spartak_se) December 8, 2019

Ранее Запашный осудил оскорбления Дзюбы и заявил следующее: «Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

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