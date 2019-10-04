Фанату ЦСКА запретили посещать матчи за организацию шествия

Тульские полицейские установили личность организатора шествия фанатов ЦСКА перед матчем с «Арсеналом» 1 сентября, информирует tsn24.ru.

Болельщики перекрыли улицу Первомайскую, прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Активистов сотрудники полиции в тот день задерживали на месте и при входе на стадион.

Руководитель демонстрации был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Сумма взыскания составила 15 тысяч рублей. Еще 10 тысяч он заплатит за нарушение правил поведения при проведении спортивных соревнований.

Самым жестким наказанием стал запрет на посещение игр на территории России сроком на 1 год.