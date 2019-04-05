Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, сам явился в полицию

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, нарушивший пятилетний запрет на посещение матчей, заявил, что добровольно явился в полицию.

В ноябре 2018 года Голунов выбежал на поле в матче Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом". После инцидента он получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей. В марте Голунов был замечен на матче чемпионата России "Спартак" - "Зенит" в Москве, а в пятницу он был вызван в полицию.

- Я явился (в полицию) добровольно. Мне сказали, что просто на профилактическую беседу перед матчем "Спартак" - ЦСКА. Был суд. Мы воспользовались статьей 25 (КоАП РФ) и перенесли слушание на понедельник. Вину не признал, - цитирует "РИА Новости" Голунова.