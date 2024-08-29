Baza: Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев перешел в «Зенит», сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, петербургский клуб заплатит за трансфер 27-летнего футболиста около десяти миллионов евро.

Соболев перешел за «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

На 19.00 у «СЭ» нет подтверждения этой информации.