«Факел» — «Ахмат»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Ахмата» на матч 23-го тура РПЛ.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Ильин, Каштанов.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Камилов, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Млкадзе, Самородов.

Игра пройдет на стадионе «Факел» и начнется в 15.15 по московскому времени.