Более 300 болельщиков «Факела» проводили команду от отеля на матч против «Ахмата»

Более 300 болельщиков «Факела» проводили команду от отеля на матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом».

Воронежцы пели «Туман» и напутствовали футболистов своими фирменными зарядами, персонально поддержали и нового наставника Игоря Шалимова скандированием: «Игорь Михалыч!»

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже 5 апреля и начнется в 15.15 по московскому времени.